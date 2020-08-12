В Беларуси задержали пять волонтеров штаба Бабарико

Адвокатов к задержанным волонтерам штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарико не пускают.

В Минске задержаны волонтеры штаба оппозиционера Виктора Бабарико. Юрист штаба Максим Знак предполагает, что пятерых волонтеров задержали в рамках дела по статье о массовых беспорядках, сообщает TUT.by.

Сейчас штабу Бабарико известно о задержании пятерых: Левона Халатряна, Антона Беленского, Артема Панасюка, Дмитрия Нагайченко, Андрея Позняка.

Знак отметил, что адвокатов к ним пока не пустили, обвинение не предъявлено, но исходя из предварительных бесед, речь будет идти о ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (массовые беспорядки).

Кроме того, штаб не может связаться с частью своих волонтеров. К вечеру штаб планирует собрать информацию по всем задержанным волонтерам и членам штаба.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси.

С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.