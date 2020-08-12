Для пострадавших и задержанных во время протестов в Беларуси собрали более $1 млн – журналист

Фонд помощи людям, пострадавшим или задержанным в ходе протестов в Беларуси, собрал более $1 млн. Об этом написал организатор кампании, журналист Алексей Леончик на своей странице в Facebook.
Сумму, собранную на помощь задержанным и пострадавшим во время протестных акций, он назвал рекордной.
Из информации на странице кампании в Facebook видно, что сбор средств шел с 25 июня для "поддержки жертв агрессивных репрессий в Беларуси". Однако ночью 9 августа появилось обновление, что в рамках кампании будут собирать средства на лекарства и реабилитацию пострадавших во время разгонов протестов и для поддержки задержанных.
12 августа на странице сбора средств сообщили, что собрано почти $1,2 тыс. На странице кампании на PayPal указано, что собрано свыше €39 тыс.
С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.
По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.
По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.
Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.