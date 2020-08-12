Для пострадавших и задержанных во время протестов в Беларуси собрали более $1 млн – журналист

Для оказания помощи пострадавшим и задержанным во время жестоких разгонов акций протеста в Беларуси собрали более $1 млн благотворительной помощи. Об этом сообщил организатор кампании по сбору средств, журналист Алексей Леончик.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста в связи со спорными результатами выборов президента страны Фото: ЕРА

Фонд помощи людям, пострадавшим или задержанным в ходе протестов в Беларуси, собрал более $1 млн. Об этом написал организатор кампании, журналист Алексей Леончик на своей странице в Facebook.

Сумму, собранную на помощь задержанным и пострадавшим во время протестных акций, он назвал рекордной.

Из информации на странице кампании в Facebook видно, что сбор средств шел с 25 июня для "поддержки жертв агрессивных репрессий в Беларуси". Однако ночью 9 августа появилось обновление, что в рамках кампании будут собирать средства на лекарства и реабилитацию пострадавших во время разгонов протестов и для поддержки задержанных.

12 августа на странице сбора средств сообщили, что собрано почти $1,2 тыс. На странице кампании на PayPal указано, что собрано свыше €39 тыс.