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МВД Беларуси впервые подтвердило применение огнестрельного оружия против митингующих

Один человек был ранен в Бресте после того, как милиция применила на поражение оружие "для защиты жизни и здоровья сотрудников". Об этом говорится в сообщении белорусского МВД. В начальной редакции поста речь шла об огнестрельном оружии.

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Более 6 тыс. человек задержаны в Беларуси за три дня митингов
Фото: ЕРА

Власти Беларуси впервые официально признали факт применения огнестрельного оружия против митингующих. Один человек был ранен 11 августа в Бресте, сказано в сообщении пресс-секретаря МВД Беларуси в Telegram.

"В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", – заявили в министерстве.

Вскоре из поста было удалено слово "огнестрельное".

Как пишет "Виртуальный Брест"11 августа стычки протестующих с милицией в городе стали очень брутальными. Протестующие перегораживали дорогу вырванными бетонными лавками, выламывали тротуарную плитку и бросали в милицию. Правоохранители применяли светошумовые гранаты.

С 9 августа в крупных городах Беларуси начались протесты. Митингующие обвиняют власть в фальсификации результатов президентских выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. В МВД Беларуси заявили, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов на выборах набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

Теги: оружие, милиция, силовики, протесты в Беларуси, Брест
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