Литва предоставила оппозиционеру Тихановской жилье и охрану

Оппозиционному кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая прибыла в Литву 11 августа утром, предоставили жилье и охрану. Об этом рассказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в комментарии журналистам. Видеозапись комментария Линкявичюса пресс-служба МИД Литвы опубликовала в Twitter.

Линкявичюс сказал, что Тихановская находится в безопасности вместе с детьми. Министр отметил, что у Тихановской не было другого выбора, кроме как покинуть Беларусь.

Comment from FM * @LinkeviciusL on #Belarus and Svetlana #Tikhanovskaya, after a Press Conference at the MFA. pic.twitter.com/IoWL2m0Cc0 — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) August 11, 2020

Он рассказал, что у Тихановской была национальная литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше. По национальной визе Литвы она может находиться в стране один год без ограничений, сказал министр.

По словам Линкявичюса, Тихановской выделили жилье от государства и предоставили охрану. Глава МИД уточнил, что в Литву приехала и глава штаба Тихановской Мария Мороз вместе с детьми.

В штабе Тихановской 10 августа сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь.

Линкявичюс 11 августа сообщил, что Тихановская прибыла в Литву после того, как ее около семи часов удерживали в Беларуси.

"Радыё Свабода" со ссылкой на издание TUT.BY, которое сейчас недоступно в Украине, сообщало, что Тихановскую вывезли из Беларуси по указанию официального Минска.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатами выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.