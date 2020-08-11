Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно – президент Литвы

Оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала свое видеообращение, опубликованное 11 августа, под давлением. Об этом написал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Facebook.

По словам Науседы, "ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно". Он считает это еще одним доказательством того, какие методы используют, чтобы сломать человека и дух народа. "Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки", – подчеркнул он.

Также глава Литвы заявил, что Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний. А Литва "всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии".

Науседа заявил, что будет обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем уже сегодня, 11 августа.

Тихановская в своем втором видеообращении к гражданам Беларуси сказала, что "народ Беларуси сделал свой выбор" и просит не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская, судя по видео, читала с листа.

11 августа с аналогичным "призывом к благоразумию" выступил Следком Беларуси.

Ранее было опубликовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она заявила, что уехала из Беларуси к детям.