Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно – президент Литвы

Оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала свое видеообращение, опубликованное 11 августа, под давлением. Об этом написал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Facebook.
По словам Науседы, "ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно". Он считает это еще одним доказательством того, какие методы используют, чтобы сломать человека и дух народа. "Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки", – подчеркнул он.
Также глава Литвы заявил, что Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний. А Литва "всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии".
Науседа заявил, что будет обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем уже сегодня, 11 августа.
Тихановская в своем втором видеообращении к гражданам Беларуси сказала, что "народ Беларуси сделал свой выбор" и просит не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская, судя по видео, читала с листа.
11 августа с аналогичным "призывом к благоразумию" выступил Следком Беларуси.
Ранее было опубликовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она заявила, что уехала из Беларуси к детям.
10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.
Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что она приехала в Литву после семи часов задержания.
В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.
ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.
Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.
В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.
США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.