Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии после заявления Лукашенко о том, что протестами в Беларуси управляли из этой страны

Посла Беларуси вызвали в министерство иностранных дел Чешской Республики после того, как Александр Лукашенко заявил, что белорусскими протестами якобы управляли из-за границы, в том числе – из этой страны.

После заявления Александра Лукашенко о том, что акциями протеста в Беларуси на фоне президентских выборов управляли из-за границы, в том числе и из Чехии, белорусского посла вызвали для объяснений в МИД Чешской Республики. Об этом 12 августа сообщил глава МИД Томаш Петршичек в эфире ČT24.

Он призвал Лукашенко предоставить доказательства причастности Чехии к организации антиправительственных протестов, если тот настроен на серьезные обвинения.

По словам министра, такие заявления абсолютно неуместны, чешское правительство не участвовало в организации демонстраций, а народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах.

Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе, подчеркнул Петршичек.

Глава чешской дипломатии заявил, что представители МИД Чехии не согласны с тем, что происходит в Беларуси, с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением в страну международных наблюдателей. Все это "явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов".

10 августа Лукашенко заявил, что протестами в Беларуси руководят "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и России.