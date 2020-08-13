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Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии после заявления Лукашенко о том, что протестами в Беларуси управляли из этой страны

Посла Беларуси вызвали в министерство иностранных дел Чешской Республики после того, как Александр Лукашенко заявил, что белорусскими протестами якобы управляли из-за границы, в том числе – из этой страны.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста люди недовольны результатами выборов президента страны
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста – люди недовольны результатами выборов президента страны
Фото: ЕРА

После заявления Александра Лукашенко о том, что акциями протеста в Беларуси на фоне президентских выборов управляли из-за границы, в том числе и из Чехии, белорусского посла вызвали для объяснений в МИД Чешской Республики. Об этом 12 августа сообщил глава МИД Томаш Петршичек в эфире ČT24.

Он призвал Лукашенко предоставить доказательства причастности Чехии к организации антиправительственных протестов, если тот настроен на серьезные обвинения.

По словам министра, такие заявления абсолютно неуместны, чешское правительство не участвовало в организации демонстраций, а народ Беларуси имеет право высказываться об общественных делах.

Свобода слова и собраний должна быть стандартом в Европе, подчеркнул Петршичек.

Глава чешской дипломатии заявил, что представители МИД Чехии не согласны с тем, что происходит в Беларуси, с ходом избирательной кампании, арестом оппозиционных кандидатов и недопущением в страну международных наблюдателей. Все это "явное свидетельство того, что выборы не были свободными и не соответствовали стандартам демократических выборов".

10 августа Лукашенко заявил, что протестами в Беларуси руководят "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и России.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат, жена блогера Тихановского Светлана Тихановская – 9,9%. Ее выдвинули на пост президента после того, как Центризбирком Беларуси отказал Тихановскому в регистрации. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Теги: Беларусь, Чехия, выборы, Александр Лукашенко, МИД Чехии, голосование, протесты в Беларуси
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