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Гудков: Политтехнолога Шклярова в Беларуси содержат в пыточных условиях, посадили на пять часов голым в "стакан"

По словам российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, задержанного в Беларуси политтехнолога Виталия Шклярова водят в душ раз в неделю, но ежедневно заставляют бриться тупой бритвой, а за отказ грозят посадить в карцер на пять дней.

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Шкляров был задержан в конце июля
Шкляров был задержан в конце июля
Фото: Vitali Shkliarov / Facebook

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил в Facebook 12 августа, что задержанного в Беларуси политтехнолога Виталия Шклярова содержат в СИЗО в плохих условиях.

По словам Гудкова, информацию он получил от адвоката Шклярова.

"В СИЗО его держат в пыточных условиях: запретили переписку, просто не передают письма ни туда, ни оттуда; водят в душ один раз в неделю; при этом ежедневно заставляют бриться тупой бритвой, в итоге лицо – сплошной кровоподтек, за отказ бриться – в карцер; сегодня посадили на пять часов полностью голым в "стакан", то есть узкую комнату, где нельзя сесть. Это происходит с известным человеком, о котором пишут СМИ. Представьте, до чего дошел обезумевший [президент Беларуси Александр] Лукашенко со всеми остальными своими жертвами", – написал оппозиционер.

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/4203815682993173

Гудков рассказал YouTube-проекту SotaVision, что Шкляров помогал ему в организации предвыборной кампании на выборах в Госдуму.

"Он приехал [из США] к маме, никакими выборами в Беларуси не занимался. Мама живет в Беларуси. Он приехал с сыном на свой день рождения. После этого он должен был приехать ко мне в Москву и я с ним хотел обсудить будущие выборы в Госдуму. Я его жду, пишу, что там с ним происходит, а мне присылают новости, что Виталий Шкляров задержан и обвиняется чуть ли не в организации всех этих беспорядков и так далее", – сказал Гудков.

Политик добавил, что в кампании Шкляров не участвовал, но писал в Telegram-канале о кампании оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, о Лукашенко и о выборах.

Шклярова задержали 29 июля. Как пишет "Немецкая волна", его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах в стране), и попытках мобилизовать вокруг Тихановского протестный электорат.

Адвокат Шклярова Антон Гашинский 7 августа заявил российскому каналу "Дождь", что официально его подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. Защитник отметил, что политтехнолог считает себя невиновным.

Как пишет "Немецкая волна", уроженец Гомеля Шкляров учился и жил в Германии, затем переехал в США, где участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса. Также участвовал в подготовке предвыборной кампании российской телеведущей Ксении Собчак и работал на выборах в Грузии. Он женат на сотруднице Госдепартамента США и, по данным СМИ, собирался переехать в Украину, где будет работать супруга. 

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат, жена блогера Тихановского Светлана Тихановская – 9,9%. Ее выдвинули на пост президента после того, как Центризбирком Беларуси отказал Тихановскому в регистрации. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Теги: Беларусь, Дмитрий Гудков, задержание, Виталий Шкляров, протесты в Беларуси
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