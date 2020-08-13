Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Тихановская – всего лишь символ перемен, люди выходят не в ее поддержку

Акции протеста в Беларуси – это реакция людей на 26 лет режима президента страны Александра Лукашенко. Об этом рассказал белорусский журналист, главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Светлана Тихановская – всего лишь символ перемен, символ того, что власть может смениться. Протесты, которые происходят сейчас, они не в поддержку кандидатуры Светланы Тихановской. Ее кандидатура уже отошла на второй план. Люди выходят по одной простой причине: Достало. За все эти годы.", – считает Протасевич.

По его словам, белорусы устали от экономического спада, от того, что в стране не соблюдаются права и свободы человека.

"Даже образование, которым зачастую любит хвалиться Лукашенко, оно в Беларуси стоит дороже, чем в Польше, которая входит в Болонский процесс. Ее дипломы признаются на мировом уровне в отличие от белорусских. Очень многие студенты уезжают из страны", – сказал главред NEXTA.

Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране. Читайте полную версию интервью

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

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