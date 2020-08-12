Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране

Канал NEXTA Live, который сообщает об оперативных новостях из Беларуси, – самый быстрорастущий в Telegram. 12 августа его аудитория перешагнула отметку в 1,5 миллиона подписчиков и на фоне проходящих после президентских выборов протестов продолжает интенсивно расти. Как работает редакция, как собирает и проверяет информацию, в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал главный редактор NEXTA 25-летний Роман Протасевич.

Основатель этого информационного проекта – 22-летний минчанин Степан Светлов. Изначально NEXTA появился в 2015 году как музыкальный и социальный YouTube канал. Со временем он вырос и перекочевал в Telegram, где и стал самым популярным источником информации из Беларуси. Особенно востребованной деятельность канала стала после прошедших президентских выборов, когда из-за массовых акций протеста в Беларуси отключили интернет. На сегодня в редакции работает до пяти человек. Все они находятся в Польше, поскольку в родной стране против них возбуждены уголовные дела.

Все предыдущие выступления после выборов тоже жестоко подавлялись, но никогда еще милиция и спецслужбы не открывали огонь по протестующим

– Как вы в целом оцениваете прошедшие в Беларуси президентские выборы?

– Отношение и у меня, и у миллионов белорусов соответствующее. Следует отметить, что последние демократические выборы президента в Беларуси были в 1994 году. Нынешняя кампания отличается от предыдущих тем, что сотни участков по стране начали считать голоса правильно и открыто вывешивали протоколы, где Светлана Тихановская победила Александра Лукашенко с разрывом более чем в три раза. К сожалению, параллельно происходили процессы фальсификации.

Например, было два участка в одном помещении. На одном Тихановская набрала 1500 голосов, а Лукашенко – 300, а на соседнем участке результат прямо противоположный. То есть одни комиссии честно и открыто считали голоса, в том время как другие фальсифицировали голосование.

Благодаря мягкой законопослушной повестке, которую продвигали Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, началась политизация среди людей. Кандидаты поясняли, что мы можем все поменять, есть законные основания, мы можем приходить и оставлять подписи, голосовать, и это нужно делать.

Люди, которые долго были в оппозиции, воротили нос, говорили: "Вы что, верите в радужных единорогов? Зачем идти, если выборы все равно фальсифицируют?" Тем не менее именно эта мягкая повестка пробудила самую большую в истории независимой Беларуси волну политизации, которая затронула все слои населения. Даже те, которые ранее старались не лезть в политику, а держаться осторонь, чтобы избежать неприятностей. Даже среди электората Лукашенко изменилось его восприятие. И многие политики играли уже на электоральном поле Лукашенко.



Власть по привычке на этапе досрочного голосования бросилась фальсифицировать явку, потому что раньше люди неохотно ходили на выборы. И настолько активно рисовали явку, что на многих участках в день основного голосования сложилась ситуация, когда значительная часть избирателей не могла выразить свою волю, потому что закончились бюллетени, а явка на некоторых участках превысила 100%. На многих участках нарочито медленно принимали людей, потому что понимали: бюллетеней не хватит.

Протасевич: Режим Лукашенко в очередной раз показал свою истинную суть. Фото: Наша Ніва

– А вы лично надеялись на смену власти?

– У меня не было иллюзий. Единственное, в чем я лично заблуждался, – так это в том, что Лукашенко не осмелится себе нарисовать 80%. Я до последнего не верил, что при реальной поддержке в 10–15% озвучат настолько большой процент. Я допускал чуть больше 50%, чтобы не было второго тура (хотя, в действительности, это первые выборы, где он даже во второй тур не вышел бы). Но 80% за Лукашенко – это просто плевок в лицо всем белорусам.

– Жесткие силовые методы Лукашенко ранее использовал для подавления народного гнева после президентских выборов. Так было и в 2006-м, и в 2010 году. Для вас разгон протестующих после выборов 9 августа стал неожиданностью?

– Происходящее в Минске шокирует. Предыдущие выступления после выборов тоже жестоко подавлялись, но никогда еще милиция и спецслужбы не открывали огонь по протестующим. На этот раз применяли не только резиновые, но и пластиковые пули. Прежде не использовались водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Причем спецсредства применялись не для того, чтобы отпугнуть протестующих, а чтобы нанести им увечья. Резиновыми пулями стреляли не по ногам, а в голову. В больницах сотни людей с рваными ранами, оторванными пальцами и так далее. Такой жестокости в Беларуси никогда прежде не было. Никогда автозаки не таранили людей. Естественно, это вызывает безумное возмущение.

Протасевич: Необоснованная жестокость только поощряется и даже культивируется. Фото: TUT.BY

– Как думаете, за эту необоснованную жестокость кто-то ответит?

– Никто не будет наказан. На нашем канале мы рассказали случай, когда семь-восемь "космонавтов" (так в Беларуси называют экипированных бойцов Отрядов милиции особого назначения – ОМОН. – "ГОРДОН") с дубинками зашли во двор, стянули с лавочки парня с девушкой, которые там сидели, и методично их избивали ногами и дубинками. Хотя эти ребята никакого отношения к протестам не имели.

Необоснованная жестокость только поощряется и даже культивируется. Служащих внутренних войск, ОМОН, СОБР, которые используются в разгоне, подчеркиваю, мирных демонстраций, специально науськивают. Им постоянно рассказывают, что люди хотят их убить. Говорят, что протестуют отморозки, которые могут шприц или нож под шлем засунуть. И вот итог. Опубликована масса видео, где снято, как бойцы избивали протестующих, как автозак переехал человека.

Режим Лукашенко в очередной раз показал свою истинную суть. Действительно, как он сам сказал, Лукашенко готов держаться за трон синими пальцами. Протесты будут подавляться. Искренне надеюсь на адекватную реакцию Запада, на заявления и санкции против Лукашенко и его приближенных.

Абсолютное большинство белорусов не хотели бы объединения с РФ, не хотели бы стать частью современной Российской империи или возрождать Советский Союз

– Мы понимаем, что Лукашенко задержался у власти благодаря личной поддержке российского президента Владимира Путина. И как бы они на людях ни ссорились, у них лично гармония в отношениях. И понятно, что протекция России играет важную роль в сохранении диктатуры в Беларуси. Думаете, Беларусь обретет реальную независимость до того, как Путин освободит Кремль?



– Я лично человек с прозападными взглядами и выступаю против углубленной интеграции и Союзного государства. То, как оно выглядит сейчас, для Беларуси означает не только потерю суверенитета, но и вхождение в состав страны, которая считается международным террористом и международным изгоем. Совершенно не хочется такой судьбы ни для своей страны, ни для белорусов.



Наверное, еще много лет Беларусь не сможет просто отказаться от России. Во-первых, мы слишком зависимы от РФ в энергетической сфере, те же нефтеперерабатывающие заводы завязаны на соседнюю страну. Лукашенко пытается крутиться с поставками нефти и газа, но у него не очень получается, потому что он никогда не пытался выстраивать схемы альтернативных поставок энергоресурсов. Во-вторых, экономика Беларуси "благодаря" заслугам Лукашенко слишком сильно завязана на России и ее кредитах. Поэтому однозначно сказать, что на данном этапе Беларусь сможет существовать без России, нельзя. Даже если бы сейчас появился новый демократически избранный президент, ему все равно пришлось бы строить диалог с Россией, к сожалению.



Я убежден, абсолютное большинство белорусов не хотели бы объединения с РФ, не хотели бы стать частью современной Российской империи или возрождать Советский Союз. Поколение, которое этого хотело, повзрослело, и выросло слишком много новых поколений, которые хотят жить в свободной стране, в открытом мире, путешествовать, развиваться.

– По-вашему, Путин – преступник?

– Абсолютно. И Крым – это Украина. Может, я скажу достаточно банальные слова, но Украина – соседка Беларуси. Страна, с которой должны строиться добропорядочные отношения. Нынешняя политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием. Братья братьями, соседи соседями, но ровно до тех пор, пока у него не появляются какие-то личные интересы. Он обнимается с украинскими президентами и клянется: "Мы друзья навек". А потом летит в Россию, обнимается с Путиным и говорит: "Россияне – наши старшие братья". Да, ему нужно усидеть на двух стульях. Но пора становиться более честным, искать баланс и определяться.

Власти республики предпринимают меры по блокировке интернета, но Telegram продолжает работать, пусть и со сбоями

– Ваш Telegram-канал NEXTA стал невероятно популярным – буквально 11 августа число подписчиков достигло 1 млн. Расскажите: где и как вы работаете?

– Наш проект уже несколько месяцев работает в Варшаве. По той простой причине, что на каждого из нас в Беларуси заведено по несколько уголовных дел. Я уехал в конце ноября прошлого года. Тогда задержали одного человека, связанного с нашим проектом (речь о соавторе документального фильма "Лукашенко. Уголовные материалы" журналисте Николае Чуденцове, – "ГОРДОН"). Ему на белорусско-польской границе подкинули 0,5 грамма марихуаны. С того времени он под следствием, дело не сдвинулось, его просто держат в изоляторе. Тогда же я заметил за собой слежку. Возле подъезда стоял "фирменный" тонированный микроавтобус явно спецслужб. Плюс источники подсказывали, что в ближайшие два-три дня я могу стать следующим. Поэтому пришлось на перекладных уезжать из Минска.

– В каком вы статусе сейчас?

– Я, как и основатель компании Степан Светлов, попросил политического убежища. Я еще в процессе, а Степан уже получил. Нам важен статус международной защиты. Часто представители госструктур Беларуси заявляют, что могут потребовать нашей экстрадиции за клевету или разглашение гостайн. Но статус беженца нас защищает.

– Вам комфортно в Польше?

– Абсолютно. Большинство людей здесь сочувствует Беларуси. Многие поляки хоть и не совсем понимают конъюнктуру, но высказывают горячую поддержку. Люди, которые знают нас лично, постоянно звонят, пишут, говорят слова солидарности. Половина ленты ФБ забита аватарками со значками поддержки Беларуси. Естественно, и здесь есть люди, которые выступают за Путина и Лукашенко, но таких немного.

– Можете рассказать, как смогли за короткий срок так канал раскрутить?

– Основатель проекта – Степан Светлов. Я присоединился к команде только в прошлом году. Изначально проект зародился в 2015 году как YouTube-канал. Там было много новостей, он динамично развивался. Потом появился и Telegram-канал. Сначала рос за счет притока людей с YouTube, а потом и самостоятельно.

Читатели начали присылать нам большое количество информации, видео, инсайдов, закрытых сведений, внутренней информации из различных министерств, которые белорусские СМИ не могли бы опубликовать. И за счет этого канал стал быстро расти. Мы не просто публиковали то, что нам присылали, но проверяли информацию, старались провести расследование, найти подтверждение через наши источники и так далее.

Сейчас в Telegram у нас три канала. Основной канал – NEXTA. Называется он не "Некста", а "Нехта", что в переводе с белорусского означает "кто-то". Это соответствует принципу анонимности канала. Вся информация тут не только от нас, но и от наших подписчиков. Мы публикуем расследования и эксклюзивные материалы. Канал NEXTA Live – это прямые трансляции, актуальные новости. И третий – юмористический канал Luxta. Там публикуются шутки, скетчи на чиновников. Суммарно на трех каналах у нас уже более 1 млн подписчиков. По сути, наш проект является самым читаемым изданием в Беларуси.

Власти республики предпринимают меры по блокировке интернета, но Telegram продолжает работать, пусть и со сбоями. Но если использовать танцы с бубном в виде VPN или Proxi, то Telegram пусть медленно, но работает, люди могут читать оперативные новости. И идет огромный приток читателей в эти дни. Сейчас наш канал стал единственным, кто открыто и быстро в подробностях освещает все происходящее в Беларуси. Отсюда и большое доверие.

– А где деньги берете?

– Живем за счет рекламы. У нас одна из самых дорогих реклам в Telegram, потому что у нас живая аудитория и много подписчиков. Нам нет необходимости дружить с политическими силами, получать гранты и так далее.

– И россияне рекламу покупают?

– В основном это продукты или каналы. Но мы не рекламируем политический контент. Более того, мы не заключаем сделки по продаже рекламы, если подозреваем, что в дальнейшем канал может быть переделан в политический и прокремлевский. Так что не все просто. Были случаи, когда мы отказывались даже от хороших денег, если понимали, что не все чисто.

– Сейчас время благоприятное для распространения фейков. Интересно: как вы проверяете контент, который вам присылают?

– Достаточно много дезинформации и фейков. Бывают истории которые очень похожи на правду, но ею не являются. У нас во всех спецслужбах и силовых органах есть свои проверенные люди, которые неоднократно присылали нам достоверную информацию. Часто мы благодаря им проверяем информацию.

Мы работаем по принципу перекрестной проверки. Как правило, если что-то происходит, мы получаем информацию минимум от трех-пяти человек сразу. Мы всегда можем написать этим людям, задать дополнительные вопросы, чтобы убедиться, что люди не знакомы друг с другом, сопоставляем сведения, стараемся проверить по открытым источникам факты, если речь о закрытой информации, проверяем через свою сеть инсайдеров.

Когда дело касается протестов, мы просто получаем много сообщений из одного места, тогда понятно, что закинуть какой-то лютый фейк невозможно. Но каждый день присылают что-то не соответствующее.

– Много информации вам поступает?

– В час от – 1,5 до 3 тысяч сообщений. Часто люди присылают какие-то собственные размышления, слухи. Естественно, мы такое не берем. Из того, что реально представляет информационную ценность, – в наши каналы попадает примерно процентов 10% контента. Если есть какая-то интересная информация, которой мы не можем прямо сейчас заняться, потому что есть более актуальные и важные темы, мы ее откладываем на потом.

– Планы на будущее строите?

– Так же, как и другие медиа, хотим расти и развиваться. Единственное, чем мы отличаемся от традиционных СМИ, – тем, что у нас нет единой площадки. Мы работаем по новым лекалам, как современное медиа. Конечно, мы планируем развиваться, увеличивать штат редакции. Нас действительно мало – в редакции менее пяти человек. В последние дни мы зашиваемся. Работаем по 16 часов в сутки.

Остается большая надежда вернуться домой, в Минск, перевезти туда редакцию и работать в новой, свободной стране, где не будет диктатуры. Тогда и наша работа будет особенно актуальна.