ОМОН в Минске разгонял людей, которые несли цветы к месту гибели протестующего

Сотрудники ОМОН начали разгонять людей, которые пришли возложить цветы к месту гибели протестующего. По информации МВД Беларуси, мужчина погиб во время противостояния со спецназом, в его руке взорвалось взрывное устройство.

Днем 11 августа жители Минска несли цветы к месту смерти протестующего на улице Притицкого в Минске. Их начали разгонять около 20 сотрудников ОМОН, сообщила "Радыё Свабода" со ссылкой на очевидцев.

"На "Пушкинской" уже ОМОН. Разгоняет людей, которые пришли возложить цветы к месту, где погиб протестующий. А дна-то оказывается и нет", – сказано в сообщении канала "Чай з малинавым варэннем".

По информации Telegram-канала NEXTA Live, ОМОН на "Пушкинской" [станция метро на на улице Притицкого] разгоняет людей, которые принесли цветы к месту гибели мирного демонстранта.

В правозащитном центре "Весна" также рассказали о том, что на "Пушкинской" около 20 сотрудников ОМОН разгоняли людей, которые принесли цветы к месту гибели митингующего.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова".

В этот день в Минске погиб один из активистов. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что мужчина погиб во время противостояния со спецназом. По ее информации, в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство.

Пользователи социальных сетей сообщили "Белсат TV", что мужчина погиб в результате попадания светошумовой гранаты.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.