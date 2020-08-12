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Алеся Бацман
Алеся Бацман

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН".


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Украина не делает ничего, чтобы Беларусь могла опереться на украинское плечо, а не на российское

Сегодня многие написали, что, судя по ночным событиям, [президент Беларуси Александр] Лукашенко таки удержит власть. Я так не думаю. Во-первых, давайте дождемся выходных, и посмотрим, какое количество людей выйдет на улицы. Во-вторых, даже если сейчас он удержится, при таком количестве белорусов, которые его не воспринимают, он не сможет долго руководить страной. То есть в любом случае в ближайшее время Беларусь ждут перемены.

Количество и решительность людей, которые вышли на протесты после выборов, стали неожиданностью для очень многих (я не исключение) и показали всему миру, что Беларусь больше не хочет Лукашенко. Им больше не нужна советская стабильность. Свобода и справедливость – важнее. Мне хорошо знакомы эти мотивы, потому что в 2014-м, выходя на Майдан, я чувствовала то же самое.

Продолжим сравнивать. Украинцам было легче, потому что наш Майдан поддерживали и оппозиционные политики, и свободные журналисты, и деньги олигархов. В Беларуси ничего этого нет. Вместо этого есть человек, который 26 лет находится у власти и лично под себя выстроил всю государственную вертикаль. Не зря же он сказал в интервью Дмитрию Гордону, что настолько привык быть президентом, что другой жизни для себя просто не представляет.

У нас было несколько лидеров протеста, оперативные штабы управления и планирования. В Беларуси Светлану Тихановскую, которая волею случая стала главным действующим лицом беларуской оппозиции, угрозами и шантажом выдворили из страны. К части оппозиционеров лично у меня есть большие вопросы по поводу их связей с Россией. И фактически сейчас главным мотором и координатором стал телеграмм-канал "Нехта", который делают два молодых белорусских журналиста из Польши, которые в свое время вынуждены были убежать из Минска. Совершенно новое фантастическое явление, когда один Telegram-канал взял на себя роль руководителя всех протестов. Кстати, интервью с главредом "Нехта" Романом Протасевичем, записанное Дмитрием Гордоном, прямо сейчас транслируется на его YouTube и на нашем сайте.

Зверства украинского "Беркута" и белорусского ОМОН сравнивать не буду, степень жестокости и подлости по отношению к мирным демонстрантам – это что-то запредельное для любой страны мира и должно исчезнуть как явление.

И самое важное. Все лозунги украинского Майдана были направлены на то, что Украина – это Европа, мы хотим западных ценностей и подальше от России. В белорусских лозунгах сегодня звучит только одно: "Лукашенко, уходи". Там нет сколько-нибудь выраженной антироссийской направленности.

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И это то, в чем я как украинка вижу наибольшие риски. Для Украины жизненно необходимо, чтобы наша тысяча километров границы с Беларусью оставалась границей с Беларусью, а не с Россией. После шести лет войны с Россией и украденного Крыма, объяснять почему, надобности нет.

Давайте анализировать. Путин очень сильно хотел поглотить Беларусь, создав новое государство, чтобы таким – якобы легальным – образом с новой конституцией снова стать президентом еще сколько угодно раз. Когда он не сумел дожать Лукашенко, ему пришлось идти на незапланированное унизительное обнуление с терешковыми и псевдореферендумами. Но уверенность в его мозгу в том, что Советский Союз должен быть восстановлен, никуда не исчезнет и при малейшей возможности он готов начать это "восстановление" с Беларуси.

То есть с одной стороны Путин заинтересован в том, чтобы Лукашенко наконец-то ушел и он с новым более сговорчивым лидером прибрал Беларусь к своим рукам. С другой стороны, Путин не заинтересован, чтобы Лукашенко ушел вследствие народных протестов, потому что уж больно нехорошие мысли это начнет порождать в голове россиян, начиная от Хабаровска и заканчивая Москвой. С третьей стороны, в силу того, что сейчас в Беларуси среди протестующих нет ярко-выраженной антироссийской направленности (более того, ряд лидеров открыто обращается к Путину за поддержкой), в случае прихода к власти таких людей, спокойнее Украине и западному миру явно не станет. И здесь я хочу сделать важную ремарку, потому что вижу, что некоторые белорусы обижаются оттого, что многие украинцы не поддерживают нынешние протесты, – мол сами вы выходили за свободу, а нам в этом отказываете. А это происходит потому, что украинцев очень сильно пугает российский след среди лидеров белорусского майдана. Шесть лет непрекращающейся войны с агрессором, согласитесь, дают украинцам право бояться любого "российского следа". С четвертой стороны, может, белорусы этого сейчас и не осознают, но опасность того, что Россия может ввести свои оккупационные войска на их территорию под "гуманитарным" предлогом прямо сейчас остается крайне высокой. У нас украли Крым, у белорусов могут украсть всю страну.

Рецептов для белорусов, которые сегодня борются за свою свободу у меня нет, им явно виднее, что и как им делать. Как нам казалось, что нам было виднее в 2014-м. А вот украинская власть, на мой взгляд, делала и делает недостаточно. Беларусь – наш ближайший сосед и партнер. Но Украина не предпринимает ничего для того, чтобы Беларусь могла опереться на украинское плечо, а не на российское. Нам нужно брать соседку за руку и вести ее в Европу, отрывая от России: нужно расширять торговлю, строить новые предприятия, создавать новые большие проекты в сфере IT. Минск уже закупает украинский развлекательный контент, и по признанию белорусов он им больше нравится, чем российский, но в Беларуси должно работать и украинское новостное телевидение! Туда должен массово зайти украинский шоу-бизнес, который по своему уровню абсолютно способен вытеснить российский. Белорусы хорошо понимают украинский, а мы белорусский. Этим нужно пользоваться. В лице Беларуси нам нужен мощный европейский союзник, а не сателлит или часть России. Надеюсь, что и большинство протестующих это тоже понимают. Это ведь в их интересах. Сегодня прочитала, как некоторые украинские политики говорят, что сейчас выход в том, что Лукашенко должен назначить новые президентские выборы. Не верю, что он это сделает.

А вот идея, чтобы Киев выступил переговорной площадкой для Лукашенко и оппозиции – прекрасная, но от слов нужно переходить к конкретным коммуникациям по дипломатическим каналам на уровне госорганов. По крайней мере, Украина сегодня должна сделать все, чтобы остановить насилие на улицах Беларуси.

Источник: Алеся Бацман / Facebook

Теги: Киев, Крым, Украина, Беларусь, оппозиция, Майдан, Минск, переговоры, Алеся Бацман, российская агрессия, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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