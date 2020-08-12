Штаб Бабарико о протестах в Беларуси: Это реакция на обман, хамство и насилие властей

Штаб оппозиционера Виктора Бабарико 12 августа выступил с заявлением в ответ на обвинения в организации протестов в Беларуси. В нем говорится, что власти страны виноваты в случившемся, сообщил белорусский портал TUT.BY.

В штабе отметили, что все его представители, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий во время избирательной кампании.

Там также отметили, что много раз заявляли о прекращении насилия. По информации штаба белорусского оппозиционера, у протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти.

Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж

Белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Министерстве внутренних дел страны ранее сообщило, что в Минске в районе торгового центра "Дана Молл" задержали мужчину, которой раздавал деньги участникам акций протеста.

Сегодня штаб Бабарико сообщил о задержании пяти своих волонтеров в Минске. Юрист штаба Максим Знак предполагает, что их задержали в рамках дела по статье о массовых беспорядках.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали по обвинению в финансовых махинациях. В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси.

Впоследствии штабы Бабарико и другого оппозиционного кандидата, экс-дипломата Валерия Цепкало объединились со штабом Светланы Тихановской, которая, по официальной версии ЦИК Беларуси, заняла второе место на выборах президента (независимые опросы показывают, что она выиграла выборы; так считает и сама Тихановская).

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Во многих городах страны происходят стычки манифестантов и правоохранителей. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За три дня были задержаны около 6 тыс. демонстрантов, как минимум один человек погиб, сотни получили травмы и ранения.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что она уехала из страны под давлением властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.