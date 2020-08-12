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Науседа написал твит на белорусском, предложил план урегулирования ситуации

В плане, который президент Литвы Гитанас Науседа предложил белорусским властям, три пункта, в том числе освобождение всех участников уличных протестов.

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Науседа выступил с обращением к властям Беларуси
Науседа выступил с обращением к властям Беларуси
Фото: ЕРА

Президент Литвы Гитанас Науседа официально предложил белорусским властям план из трех пунктов для урегулирования ситуации в Беларуси. Об этом он 12 августа написал в своем Twitter.

План выглядит так:

  • немедленная деэскалация ситуации. Отказ от применения силы против народа;

  • освобождение всех задержанных;

  • создание национального совета для диалога с обществом.

Твит написан на белорусском языке, Науседа также продублировал его по-английски.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За три дня были задержаны около 6 тыс. демонстрантов, как минимум один человек погиб, сотни получили травмы и ранения.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что она уехала из страны под давлением властей Беларуси.

Науседа заявлял, что Литва готова взять на себя роль посредника в разрешении белорусского кризиса. Он также считает, что о санкциях ЕС против Минска следует говорить "со всей серьезностью", ведь происходящее сейчас "даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, репрессии, фальсификации, Гитанас Науседа, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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