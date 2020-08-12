"Одних деклараций недостаточно". Премьер-министр Чехии призвал Евросоюз действовать в отношении Беларуси

Чешский премьер Андрей Бабиш призвал правительства стран – членов Европейского союза предпринимать действия относительно ситуации в Беларуси, а не просто утверждать декларации.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста: люди не согласны с результатами президентских выборов в стране Фото: ЕРА

Евросоюз должен отреагировать на события в Беларуси, связанные с президентскими выборами, конкретными действиями, а не просто принятием деклараций. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Праге, сообщило чешское издание Novinky.

Бабиш сказал, что белорусы имеют такое же право на свободу и демократию, как и другие, а режим Александра Лукашенко "так же неприемлем, как то, что происходит на улицах".

Он сказал, что не мог себе представить нечто подобное ситуации в Беларуси происходящим в Европе, поэтому ждет мер в отношении белорусского правительства со стороны Евросоюза. Каких конкретно мер, премьер Чехии не уточнил.