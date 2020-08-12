"Одних деклараций недостаточно". Премьер-министр Чехии призвал Евросоюз действовать в отношении Беларуси

Евросоюз должен отреагировать на события в Беларуси, связанные с президентскими выборами, конкретными действиями, а не просто принятием деклараций. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Праге, сообщило чешское издание Novinky.
Бабиш сказал, что белорусы имеют такое же право на свободу и демократию, как и другие, а режим Александра Лукашенко "так же неприемлем, как то, что происходит на улицах".
Он сказал, что не мог себе представить нечто подобное ситуации в Беларуси происходящим в Европе, поэтому ждет мер в отношении белорусского правительства со стороны Евросоюза. Каких конкретно мер, премьер Чехии не уточнил.
В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили: дипломата Валерия Цепкало не зарегистрировали и он покинул страну, банкира Виктора Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской – оппозиционного блогера Сергея Тихановского – по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.
После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов.
В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.
11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси. Днем ранее она обжаловала в ЦИК итоги выборов.