Протестующие в Беларуси сегодня планируют блокировать дороги по всей стране

Telegram-канал о протестах в Беларуси NEXTA призвал работников транспортных служб и коммуникаций присоединиться к акциям демонстрантов и не помогать силовикам.

Telegram-канал о протестах в Беларуси NEXTA анонсировал новую акцию 12 августа в 19.00. Демонстрантов призвали заблокировать автомобильные дороги по всей стране.

"Сегодня. 19.00. Блокировка дорог по всей Беларуси", – сказано в сообщении.

NEXTA призвал работников транспортных служб и коммуникаций встать на сторону демонстрантов, блокировать движение транспорта силовиков, отказаться от взаимодействия с ними, открывать двери транспорта для протестующих и не пускать силовиков, а также присоединяться к акциям протеста.

Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж

NEXTA стал самым популярным Telegram-каналом о протестах в Беларуси. Под брендом NEXTA в Telegram работает три канала: непосредственно NEXTA (там сейчас 650 тыс. подписчиков), NEXTA Live (почти 1,5 млн подписчиков) и LUXTA (почти 109 тыс. подписчиков). Причем аудитория Telegram-канала NEXTA Live всего за несколько дней возросла с 300 тыс. до почти 1,5 млн читателей.

Сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет интервью с белорусским журналистом, главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили: дипломата Валерия Цепкало не зарегистрировали и он покинул страну, банкира Виктора Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской – оппозиционного блогера Сергея Тихановского – по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси. Днем ранее она обжаловала в ЦИК итоги выборов.