Консул не может найти двух граждан Украины, которых задержали в Беларуси – Кулеба

Утром 13 августа украинский консул посетил два самых больших центра временного содержания лиц в Минске, но не нашел там граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева, задержанных накануне, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси Фото: EPA

Консул пока не нашел и не установил связь с двумя гражданами Украины, которых задержали в Беларуси накануне. Об этом на брифинге 13 августа сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что 12 августа около 17.00 в Беларуси были задержаны двое волонтеров общественной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

"Мы сразу включились в поиск этих граждан, чтобы установить их местонахождение. В соответствии с нормами международного права, задержанные граждане иностранного государства имеют право на немедленный контакт с консулом", – сказал министр.

По его словам, Реуцкого и Васильева подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (участие в массовых мероприятиях, которое проявилось в непосредственном совершении действий по организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет, отметил Кулеба.

"Вчера вечером по месту временного жительства наших граждан в Минске провели обыск, по результатам которого изъяли ноутбук Реуцкого, паспорт гражданина Украины Васильева и другие вещи. Сегодня утром украинский консул посетил два самых больших центра временного содержания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. По сути консул объезжает все точки, где могут удерживать задержанных, чтобы установить хоть какие-то данные о наших гражданах", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в Минске учреждения временного содержания граждан переполнены.

Посольство Украины передало министерству иностранных дел Беларуси две ноты: с запросом передать информацию о всех гражданах Украины, которых задержали в стране с 9-го по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и местах содержания Реуцкого, Васильева и гражданки Украины Оксаны Алешиной, которую также задержали вчера.

"Мы требуем немедленной встречи консула с этими задержанными и другими гражданами Украины, если будет такая информация. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью возвращения их в Украину", – добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина будет защищать права своих граждан.

"Мы исходим из того, что Беларусь является нашим ближайшим соседом, партнером и нам не безразлично то, что с ней происходит. Украина заинтересована в том, чтобы Беларусь была суверенной независимой демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Украина настроена на конструктивный диалог с властями Беларуси, но хочу подчеркнуть, что мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси", – сказал министр.

Белорусская правозащитница Татьяна Ревяка заявляла, что Реуцкий и Васильев приехали в Беларусь от правозащитной организации "Восток SOS" "в рамках миссии помощи белорусским коллегам, которым предстоит много работы в связи с многочисленными арестами во время акций протеста".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По состоянию на утро 12 августа, до задержания Реуцкого и Васильева, МИД Украины сообщал о задержании в Беларуси девяти граждан Украины.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.