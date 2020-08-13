Познер: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство

Российский журналист Владимир Познер высказал мнение, что после силового разгона протестов в Беларуси Кремль должен пересмотреть свои отношения с официальным Минском.

Еще 25 лет назад было понятно, что президент Беларуси Александр Лукашенко – человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры. Об этом российский журналист Владимир Познер написал в колонке на своем официальном сайте.

"Лет 25 тому назад – точно год не помню – [российский бизнесмен] Борис Абрамович Березовский привез в Минск для встречи с президентом Лукашенко человек 20 российских журналистов. Среди них был и я. В нашу честь был устроен ужин. Во главе стола сидел Лукашенко. В какой-то момент Березовский предложил нам всем по очереди сказать тост в знак благодарности за радушный прием, оказанный нам президентом Беларуси. Память моя не сохранила ни одного из произнесенных тостов – видимо, ничего интересного не прозвучало. Но я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: "Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел", – рассказал Познер.

По его словам, Лукашенко тогда ничего не сказал ничего, "только выразительно посмотрел".

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", – отметил журналист.

Он считает, что происходящее в Беларуси сегодня подтверждает его слова.

"Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов – все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство... В связи с тем разгулом насилия, развязанным президентом Лукашенко, совершенно беспардонным обращением с рядовыми гражданами Беларуси я хочу спросить: не пришла ли пора внести в эти отношения некоторые изменения? Не пришла ли пора показать как Лукашенко, так и международному сообществу, что России небезразлично, кого считать своим союзником?" – добавил российский журналист.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.