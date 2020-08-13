"Предрекли события". В эпизоде сериала "Южный парк" в 2012 году показали кровавые протесты в Беларуси

В 16-м сезоне американского мультсериала "Южный парк" показали, как танки в Беларуси стреляют и давят фермеров, вышедших на протесты.

Массовые протесты в Беларуси и насилие со стороны правоохранителей "предрекли" в американском мультсериале для взрослых "Южный парк". На это обратил внимание Telegram-канал "ВЕХА (Харьков)".

В одной из серий, снятой в 2012 году, есть момент с выпуском новостей, в котором ведущий рассказывает о силовом противостоянии белорусских фермеров с правительством.

В кадре с комментарием появляется Иисус Христос, который рассказывает, что поговорил с представителями двух сторон и ему кажется, что кризис скоро разрешится. При этом на заднем плане танки стреляют в людей, после чего переезжают их.

"Они предрекли события в Беларуси. Американский сериал "Южный парк" (South Park). 16-й сезон, 13-я серия. Год 2012. А тогда это казалось смешным..." – говорится в сообщении "ВЕХА (Харьков)".

Сериал "Южный парк" высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу при помощи пародии и черного юмора. Выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.