ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президента

Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победителем президентских выборов стал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Всего, по данным ЦИК, участие в выборах приняли 5 818 955 человек Фото: ЦИК Республики Беларусь / Facebook

Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны.

По данным ЦИК, победителем стал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек).

Согласно официальным результатам голосования, остальные кандидаты в президенты получили на порядок меньше голосов избирателей: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Против всех кандидатов – 4,59% белорусов (267 360 голосов).

Всего, по данным ЦИК, участие в выборах приняли 5 818 955 человек.

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", – говорится в заявлении ЦИК.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. Выборы проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов, как минимум два человека погибли, сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.