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Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы

По всей Беларуси сотрудники крупнейших предприятий бастуют против результатов выборов президента. К протестам присоединились работники Белорусского автомобильного завода, Минского автомобильного завода, предприятий "Керамин", "Гродно-Азот" и многие другие.

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Рабочие требуют отменить результаты выборов президента и провести новое голосование
Рабочие требуют отменить результаты выборов президента и провести новое голосование
Фото: NEXTA Live / Telegram

Днем 13 августа несколько сотен сотрудников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино приостановили работу и прошли маршем по территории предприятия. Об этом сообщает TUT.BY.

Люди были возмущены тем, что 9-го, 10-го, 11-го числа спецназ и ОМОН задерживали мирных граждан, которые просто возвращались с работы, среди них были и рабочие БелАЗ. Рабочие требовали, чтобы из города убрали ОМОН. Собравшиеся также просили показать протоколы с результатами голосования, которые не были вывешены на избирательных участках. 

Издание "МБХ медиа" сообщало, что часть рабочих заперли в одном из цехов, чтобы те не могли присоединиться к забастовке.

Мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий пообщался с рабочими и пообещал, что ОМОН выведут из города, если не будет угрозы захвата админзданий.

Глава города также пообещал, что автобусы БелАЗ больше не будут передавать сотрудникам правоохранительных органов. 

В этот же день акцию протеста устроили сотрудники Минского автомобильного завода (МАЗ), которые вышли к заводоуправлению, отмечает TUT.BY.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Илья Пахомов опубликовал в Twitter видео, на котором сотрудники МАЗ скандируют: "Уходи".

На протест также вышли сотрудники белорусского предприятия по производству строительных материалов "Керамин". TUT.BY сообщал, что акцию организовали сотрудницы предприятия, они кричали "Уходи", "Жыве Беларусь", "Мы мирные люди". В акции приняли участие около 300 человек.

Telegram-канал NEXTA Live также сообщил, что весь коллектив предприятия "Терразит", расположенного в Гродно, тоже ушел на забастовку. Рабочие требуют отменить результаты выборов президента и провести новое голосование, прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех задержанных.

С требованием пересчитать голоса на выборах выступили также рабочие предприятия "Гродно-Азот", сообщает Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем".

Протестовать начали сотрудники компаний "Белмедпрепараты", "Белкард", "Минского тракторного завода", Белорусской государственной филармонии, Национального художественного музея Беларуси

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынешний президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.

Теги: Беларусь, забастовка, протесты, митинг, протесты в Беларуси
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