ЕС намерен ввести санкции против Беларуси до конца августа – Reuters

Европейский союз готов ввести против властей Беларуси санкции в связи с силовым разгоном митингов, связанных с результатами выборов президента. Санкции будут выражаться в виде запрета на поездки в ЕС и замораживания активов белорусских чиновников, сообщили источники агентства Reuters.

Европейский союз готовится ввести новые санкции против Беларуси уже в конце этого месяца из-за жесткого подавления властями страны митингов против результатов выборов президента. Об этом Reuters сообщили неназванные дипломаты ЕС.

Как отмечает агентство, Германия, Литва, Латвия и Швеция уже публично высказались в пользу санкций. По словам источников журналистов, в поддержку санкций высказывалась также Австрия.

Вместе с тем, по словам источников, против санкций выступила Венгрия, которая призвала страны ЕС к диалогу с Беларусью. Один из европейских дипломатов сообщил, что именно от Венгрии во многом зависит, сколько представителей белорусской власти внесут в санкционный список.

Санкции в отношении Беларуси будут выражаться в виде запрета на поездки в ЕС и замораживания активов, сообщил источник. В более мягком варианте санкции могут быть применены только к некоторым должностным лицам белорусского Центризбиркома или сил безопасности. В более жестком варианте ограничения могут применить к правительственным чиновникам, таким как министр внутренних дел.

11 августа стало известно, что на неформальной встрече глав МИД Евросоюза 27–28 августа в Берлине обсудят последствия президентских выборов в Беларуси и ответные меры стран ЕС, включая возможное возобновление санкций.

Евросоюз ввел санкции против Беларуси в 2004 году как ответ на исчезновение критиков власти в Минске. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры. В том же году было введено эмбарго на поставки оружия, сообщила "Немецкая волна".

В феврале 2016 года Евросоюз снял санкции со 170 чиновников, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний. Под санкциями остаются бывшие министры внутренних дел Владимир Наумов и Юрий Сиваков, экс-секретарь Совета безопасности Виктор Шейман и бывший глава спецотряда быстрого реагирования Дмитрий Павличенко.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.