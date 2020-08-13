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Епифаний поддержал народ Беларуси и посоветовал белорусской церкви просить томос

Белорусский народ должен защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства, заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

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Епифаний: Не можем оставаться равнодушными, не сострадать
Епифаний: Не можем оставаться равнодушными, не сострадать
Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал к немедленному прекращению насилия в Беларуси, освобождению "тысяч невинно задержанных" и конструктивному диалогу между руководством страны и гражданским обществом. Об этом он 13 августа написал в Facebook.

"Не можем оставаться равнодушными, не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой. Хочу пожелать белорусскому народу с божьей помощью найти собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства", – отметил митрополит.

Он выразил мнение, что Белорусская православная церковь имеет те же основания и право просить Константинополь о томосе, что и ПЦУ.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/2674239692791583

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

9 августа в Беларуси начались протесты, митингующие обвиняют власти в фальсификации итогов выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

Теги: Беларусь, автокефалия, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, протесты в Беларуси
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