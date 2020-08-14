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Украинская интернет-платформа психологов "Розкажи мені" открыла доступ для жителей Беларуси

Более 100 специалистов-психологов, которые бесплатно консультируют нуждающихся в психологической поддержке украинцев, готовы помочь белорусам, которые сейчас переживают политический кризис в своей стране.

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Платформа работает три месяца
Платформа работает три месяца
Фото: depositphotos.com

Бесплатная украинская интернет-платформа для психологических консультаций "Розкажи мені" открыла доступ для жителей Беларуси. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказали организаторы платформы.

Она была открыта три месяца назад для украинцев, которые подвержены стрессам в связи с пандемией коронавируса.

"Мы помогаем всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке, консультации, помощи в связи с распространением COVID-19. Команда платформы работает по методу когнитивно-поведенческой терапии, которая является одной из самых распространенных форм психотерапевтической помощи людям с различными психологическими проблемами. С нами работают только квалифицированные специалисты, с которыми вы можете откровенно обсудить ситуации, беспокоящие вас. Все, что вы рассказываете психологу, остается только между вами", – так рассказывают о своей инициативе организаторы.

Платформа была разработана и создана Институтом когнитивного моделирования. На ней работают более 100 специалистов-психологов.

Теперь обратиться за помощью могут жители Беларуси, где после выборов президента начались протесты и массовые задержания людей.

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Фото предоставлено организаторами платформы

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов около 7 тыс. человек. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. 

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. 

Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.

В ночь на 14 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных активистов.

Теги: Украина, Беларусь, выборы, задержание, психология, психолог, протесты в Беларуси
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