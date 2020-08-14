В Минске из СИЗО встречали задержанных в ходе протестов. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Ночью с 13-го на 14 августа из СИЗО столицы Беларуси начали отпускать задержанных в ходе массовых протестов.
Людей освобождали из Жодинского изолятора и из СИЗО на улице Окрестина. Фотографии обнародовало агентство ЕРА
. В ожидании близких под стенами СИЗО находилось много людей. Подъезжали водители-добровольцы, которые предлагали подвезти освободившихся. Задержанных выпускали без вещей, телефонов, денег, все вещи остались в изоляторе. Встречавшие давали им горячий чай, еду, укутывали одеялом. Задержанные рассказывали об избиениях
и издевательствах со стороны ОМОНа, в министерстве внутренних дел эту информацию отрицают.