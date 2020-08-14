В Минске из СИЗО встречали задержанных в ходе протестов. Фоторепортаж

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Задержанные в ходе протестов в Беларуси украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина освобождены и находятся в безопасности, украинские дипломаты ведут переговоры об освобождении четвертого задержанного, Романа Шишко. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.