"Люди уже не смогут забыть о происходящем". Соратница Тихановской записала обращение к властям Беларуси

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала власти страны прекратить применение физической силы, выпустить политзаключенных и показать реальные результаты голосования по каждому избирательному участку на выборах президента Беларуси.

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Мария Колесникова записала видеообращение, в котором предупредила власти страны, что белорусы не смогут забыть о произошедшем за время массовых протестов в стране. Обращение обнародовано в Telegram-канале штаба.

"С каждым днем несогласие набирает силу… Люди больше не боятся, они больше не мирятся с обманом, их больше не заставить подчиниться тем, кого они не выбирали… Происходящее пока не могут оценить только белорусские власти. Неужели они надеются на то, что завтра мы сотрем из памяти события этих дней?" – заявила Колесникова.

Она призвала белорусов помочь людям, которые пострадали в ходе акций протеста, а всех неравнодушных – присоединиться к волонтерскому движению.

Колесникова также обратилась с просьбой к действующей власти не игнорировать волю людей и остановить насилие.

"Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше. Им не стереть память, их не заставить подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены", – подчеркнула Колесникова.

Она призвала власти признать, что протестами руководят не "кукловоды из-за рубежа", а сами белорусы, которые хотят перемен.

"Мы просим власть найти в себе силы и посмотреть в лицо воле народа. Мы просим власть услышать белорусов", – добавила Колесникова.

Кроме того, она призвала власть прекратить применение физической силы, выпустить политзаключенных и показать реальные результаты голосования по каждому избирательному участку.

Мария Колесникова – единственный оставшийся в Беларуси представитель тройки объединенного штаба белорусской оппозиции. Тихановская уехала в Литву, предположительно, после угроз со стороны властей. Вероника Цепкало чуть раньше уехала в Москву.

ВИДЕО

Видео: Виктор Бабарико / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. На видео, где, как предполагается, зафиксирован момент смерти мужчины, взрыва не видно. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.

В ночь на 14 августа задержанных в Минске начали выпускать из СИЗО.