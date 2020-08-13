Стало известно имя погибшего при разгоне митинга в Минске. Семья искала его двое суток

Жена погибшего на протестах в Минске Александра Тарайковского не верит в официальную версию его смерти, согласно которой в руках мужчины взорвалось неизвестное устройство.

Погибшим во время разгона митинга в Минске 10 августа оказался 34-летний Александр Тарайковский. Об этом 13 августа сообщает "Радыё Свабода".

По словам супруги погибшего, 10 августа они с мужем около 20.00 вернулись с прогулки с дочерью. Ее супруг был очень возмущен тем, что людей задерживают и расстреливают. Он узнал, что люди собираются на митинг, и сказал ей, что пойдет в свою квартиру в том районе. По ее словам, мужчина не взял с собой ничего, кроме телефона.

Примерно в 22.30 мужчина позвонил жене и сказал, что собирается домой. С этого момента у семьи не было никакой информации о его местонахождении, его искали в больницах и следственных изоляторах.

Женщина не верит в официальную версию министерства внутренних дел страны, согласно которой ее муж скончался из-за взрыва неустановленного устройства.

13 августа семья мужчины обратились в Следственный комитет, где им сказали, что погибший мужчина считается неустановленным. Однако через несколько часов после его смерти МВД и СК распространили информацию о его судимости, что означает, что его все же идентифицировали.

Тарайковский был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По словам жены, мужчина тогда вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате.

"Радыё Свабода" также опубликовало видео, на котором, вероятно, запечатлен момент гибели мужчины.

Мужчина стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынеший президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Кроме Тарайковского погиб еще один мужчина, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.