"Заставляли людей молиться и читать "Отче наш". Российский журналист рассказал о задержании в Минске

Российский журналист Никита Телиженко приехал в Минск, чтобы освещать события в Беларуси. Его задержали и 16 часов продержали в одном из районных управлений внутренних дел, где он стал свидетелем избиения задержанных митингующих.

В Минске 10 августа задержали журналиста издания Znak.com Никиту Телиженко. Он 16 часов провел в Московском районном управлении внутренних дел города Минска, где удерживали задержанных митингующих, говорится в его репортаже, опубликованном на сайте Znak.com.

По словам журналиста, его задержали, несмотря на то, что он не был участником акции протеста, о чем сообщил правоохранителям. Его привезли в отделение и повели в помещение, где на полу уже лежали люди. Затем журналиста и остальных задержанных тоже заставили лечь лицом вниз, тех, кто поднимал голову, били.

По словам Телиженко, он слышал крики и вопли других задержанных. Когда людей стало слишком много, их сперва пытались положить вторым слоем на уже лежавших, но вскоре принесли скамейки и разрешили сесть. Чтобы отпроситься в туалет, нужно было поднимать руку. Некоторые правоохранители отвечали, чтобы задержанные "ходили под себя".

Около 2.00 привезли новых задержанных, рассказывает журналист. Милиционеры заставляли задержанных молиться, читать "Отче наш", а тех, кто отказывался, избивали всеми подручными средствами. В это же время журналист слышал, как на улице возле участка взрываются гранаты.

По его словам, никому из задержанных не разрешили позвонить близким. Утром в РУВД приехало начальство и начало проводить перепись. Журналист вспоминает, что видел, как одного из задержанных выносили на носилках. После это часть задержанных посадили в автозак и перевезли в другое место, продолжая по дороге избивать. Сам журналист не знает точно, где он находился, но один из задержанных сообщил ему, что они в колонии в Жодино.

Спустя время журналиста отпустили. Его встретила женщина, которая представилась сотрудницей миграционной службы Беларуси, она отвезла его в Жодино и сообщила, что до 24.00 текущего дня он должен покинуть территорию республики. На тот момент было уже 22.30. На момент публикации журналист возвращался в Москву.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.