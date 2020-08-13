Глава МВД Беларуси извинился за травмы, нанесенные "случайным людям"

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность и извиняется за "травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу".

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев извинился за травмы, которые нанесли митингующим силовики на протестах, сообщает издание TUT.BY.

Он заявил, что берет ответственность и извиняется за "травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу".

Также Караев выступил против насилия в отношении журналистов, однако не нужно "лезть в самое пекло".

Кроме того, комментируя действия силовиков в сторону протестующих в интервью телеканалу ОНТ, министр отметил, что они исполняют свой долг, так как не могут "позволить быть массовому несанкционированному мероприятию в такой напряженный общественно-политический момент".

Вместе с тем, он признал, что "иногда сила была применена не по адресу".

"При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. За этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я как командир, как начальник должен взять ответственность на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", – сказал он.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал нынешний президент страны Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.