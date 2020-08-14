В Минске ночью освобождали задержанных в ходе протестов

Сегодня ночью из Жодинского СИЗО и следственного изолятора на улице Окрестина в Минске выпускали задержанных в ходе массовых протестов 9–12 августа. Замминистра внутренних дел Александр Барсуков сказал, что за ночь должны были освободить всех задержанных.

В Минске в ночь на 14 августа начали отпускать из СИЗО задержанных в ходе массовых протестов. Об этом сообщает издание TUT.BY.

В первые полчаса из Жодинского СИЗО и следственного изолятора на улице Окрестина выпустили примерно до 30 человек.

В ожидании близких под стенами СИЗО находилось много людей. Подъезжали водители-добровольцы, которые предлагали подвезти освободившихся.

По данным издания, стоящие на улице встречали овациями выходивших из СИЗО людей, однако те просили не аплодировать – "там, за высоким забором, услышав аплодисменты, людей перестанут выпускать".

Задержанных выпускали без вещей, телефонов, денег, все вещи остались в изоляторе. Встречавшие давали им горячий чай, еду, укутывали одеялом. Издание пишет, что выходившие девушки плакали, мужчины уходили молча.

Одна из задержанных рассказала, что каждую ночь в СИЗО мужчин избивали так, "что они просто выли". Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их избивали. Еще один освобожденный объяснил, что издевался над людьми ОМОН.

"Ребят избивали жестоко, зверски, ужасно. Здесь, в заточении, ребят молотили так, что они тут, бедные, орали. Без слез и истерик невозможно было это все слышать. Вторник, среда, четверг – мы слышали это по ночам. Еще в РОВД, в спортзале, молоденьких ребят избивали, не щадя. Их лупили так, что, казалось, этот ребенок 20 лет сейчас потеряет сознание и умрет. Там крови было море. Это страшно и не поддается здравому смыслу", – рассказала одна их освобожденных.

Ночью к СИЗО на Окрестина приехал замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Он рассказал, что за ночь должны выпустить всех задержанных. На вопрос журналиста чиновник заявил, что "издевательств не было".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. На видео, где, как предполагается, зафиксирован момент смерти мужчины, взрыва не видно. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

13 августа стало известно, что страны ЕС к концу месяца тоже готовятся ввести санкции против Беларуси в связи с силовыми методами властей страны по разгону протестующих.