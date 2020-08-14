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Зеленский заявил, что в Беларуси отпустили троих задержанных украинцев, переговоры об освобождении четвертого продолжаются

Задержанные в ходе протестов в Беларуси украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина освобождены и находятся в безопасности, украинские дипломаты ведут переговоры об освобождении четвертого задержанного, Романа Шишко. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает
Зеленский: Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси из СИЗО были освобождены трое украинцев, задержанных в ходе массовых протестов после выборов президента страны. 

"Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Каждый день случаются эксцессы. В частности, с нашими гражданами, которые оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня после наших настойчивых действий были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", – написал президент в своем Telegram.

По его словам, сейчас они находятся в полной безопасности.

Зеленский отметил, что продолжаются переговоры об освобождении еще одного украинца, Романа Шишко, который находится в СИЗО Бреста. 

"Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси. Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", – добавил президент.

Журналисты и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев приехали в Беларусь от правозащитной организации "Восток SOS". Их задержали 12 августа в Минске и открыли уголовное дело об участии в массовых беспорядках в Минске 10–12 августа. "Радыё Свабода" уточняло, что украинцы находятся в одном из следственных изоляторов.

13 августа также стало известно о задержании в Беларуси украинки Оксаны Алешиной и еще одного гражданина Украины, чье имя не называлось.

После выборов президента Беларуси 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. 

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. 

В ночь на 14 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных активистов.

Теги: Беларусь, СИЗО, правозащитники, переговоры, Константин Реуцкий, Владимир Зеленский, задержание, протесты в Беларуси, Евгений Васильев, Оксана Алешина
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