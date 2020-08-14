Среди освобожденных в Минске участников протестов замечен украинец Реуцкий

В Минске в ночь на 14 августа начали отпускать из СИЗО задержанных в ходе массовых протестов. Среди них оказался украинский журналист и правозащитник Константин Реуцкий.

Украинский правозащитник и журналист Константин Реуцкий оказался в числе активистов, освобожденных из минского СИЗО на улице Окрестина этой ночью. Он дал комментарий белорусскому изданию TUT.BY, на что обратило внимание НВ.

"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочесть, подписать заставляли. Тех, кто отказывался подписать, били и вынуждали протокол подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", – сказал украинец.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Белорусская правозащитница Татьяна Ревяка заявляла, что журналисты Реуцкий и Евгений Васильев приехали в Беларусь от правозащитной организации "Восток SOS" "в рамках миссии помощи белорусским коллегам, которым предстоит много работы в связи с многочисленными арестами во время акций протеста".

По словам Ревяки, украинцев задержали 12 августа в Минске и открыли уголовное дело об участии в массовых беспорядках в Минске 10–12 августа. "Радыё Свабода" уточняло, что украинцы находятся в одном из следственных изоляторов.

13 августа также стало известно о задержании в Беларуси украинки Оксаны Алешиной и еще одного гражданина Украины, чье имя не называлось.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. На видео, где, как предполагается, зафиксирован момент смерти мужчины, взрыва не видно. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.