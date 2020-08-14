Солист "Ногу свело!" Покровский: Белорусские братья и сестры! Мы вами восхищаемся!

Проживающий в США лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Макс Покровский в своем микроблоге потребовал от представителей силовых структур Беларуси прекратить насилие над мирными гражданами.

Проживающий в США 51-летний лидер российской рок-группы "Ногу Свело!" Макс Покровский 13 августа на своей странице в Instagram высказался в поддержку частников мирных протестов в Беларуси, которые обвиняют власть в фальсификации итогов президентских выборов.

"Дорогие белорусские братья и сестры! Мы вами гордимся и восхищаемся! Мы требуем немедленного прекращения актов насилия со стороны силовых структур над мирными гражданами!" – написал он.

Покровский также сообщил для своих американских подписчиков, что 15 августа в Нью-Йорке состоится акция в знак поддержки участников белорусских протестов.