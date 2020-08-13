"Белорусы поборят дартов вейдеров, а я десь не для того, чтобы геополитическую х...йню рассказывать". Михалок впервые высказался о событиях в Беларуси

Белорусский музыкант Сергей Михалок назвал соотечественников "воинами света", которые "поборят всех дартов вейдеров".

Белорусский музыкант, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок во время концерта в Одессе 12 августа высказался по поводу событий в Беларуси, где после выборов президента начались массовые протесты. Об этом написала "Думская".

"Я знаю, что все наши братья-белорусы — воины света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х...йню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох...енные песни", – сказал музыкант перед концертом.

Как отметило издание, больше на тему протестов Михалок во время концерта ничего не говорил.