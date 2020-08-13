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13 августа, 2020
 
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Никитюк отреагировала на протесты в Беларуси

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в микроблоге фото национального белорусского флага, который использовался в стране с 1991-го по 1995 год.

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Никитюк: Поддерживаю право нации быть свободной
Никитюк: Поддерживаю право нации быть свободной
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram высказалась в поддержку народных протестов в Беларуси, участники которых обвиняют власть в фальсификации итогов президентских выборов.

"Я поддерживаю право нации быть свободной", – написала она, опубликовав в микроблоге фото белорусского флага образца 1991–1995 года на фоне синего неба.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат, жена блогера Тихановского Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты.

Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Онлайн-репортаж о событиях в Беларуси можно посмотреть здесь.

Теги: Украина, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, протесты, митинг, Леся Никитюк, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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