"Подождите, пока вырастет – радоваться не будет никто". Никитюк показала своего нового питомца

Подписчики украинской телеведущей Леси Никитюк рассказали, чего ей ждать от нового домашнего животного.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Instagram нового питомца – кролика.

"Купили кролика. Дети счастливы. Бабушка нет. Рафик облизался", – написала она.

Рафик – пес Никитюк. Он запечатлен на фото и видео в подборке. В ролике, завершающем пост, запечатлены бабушка и племянница Никитюк.

Подписчики, которые также обзавелись кролями, поделились с Никитюк опытом.

"Может грызть проводки, что не так лежит, краешки коробок, стен. Мне даже босоножки покусал. Поилку повесить вверх ногами (и он сам будет подходить и пить когда хочет, как сосочку), а кормить овощами и корнеплодами (морковка, редиска, брокколи, капуста). Любят стоять на двух лапках и прислушиваться ко всему и бегают капец как, фиг поймаешь. Впечатлений море, но мороки... С собакой для меня проще", – рассказала 15_marina_yaa_03.

"Рычит, как собака, кидается, кусается. Ест сушеный белый батон, морковь, ячмень, сено, клевер, у нас еще бананы любит и морскую соль. Любит хозяйничать и делать все, как ей нужно, ломает клетку (сломала три алюминиевых прутика). Роет постель и меня. В туалет (по маленькому) ходит на лоток (пустой), как кот, но не всегда. Обои грызет... Кидает зажим для волос (пластмассовый), если он в доступном для нее месте. Дергает поилку, если в ней плохо течет вода или ее очень мало. В общем, хозяйка еще та. А так очень милая и ласковая зверушка, у нас похожа на небольшую собачку – на шпица. Самый обожаемый член семьи", – призналась yasya_1107.

"Подождите, пока вырастет – радоваться не будет никто", – предостерегла layzamelnychuk.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.