"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала образ для шоу "Хто зверху?".

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram селфи-видео, на котором предстала в костюме толстой пчелы.

"Отмечай свою пчелку", – написала она.

Ролик был снят за кулисами шоу "Хто зверху?", которое выходит на "Новом канале".

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Леся после карантина", – написала alenkole.

"Ахахаххаах, офигенно! Разорвало", – отметила sashanomnom.

"Пчела, которая ела после шести вечера", – заявила ulyzykova.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Хто зверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.