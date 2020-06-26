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26 июня, 2020
 
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"Я кролик". Никитюк снялась в поле

Украинская телеведущая Леся Никитюк для фото взяла на руки кролика.

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Никитюк: Кто вы по восточному календарю?
Никитюк: Кто вы по восточному календарю?
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, для которого позировала с черным кроликом на руках, присев в поле с цветами.

оброе утро. Кто вы по восточному календарю? Я кролик", – написала она.

На снимке телеведущая запечатлена в черном топе на тонких бретелях и белом комбинезоне.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Теги: животные, телеведущая, Леся Никитюк
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