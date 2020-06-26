"Я кролик". Никитюк снялась в поле

Украинская телеведущая Леся Никитюк для фото взяла на руки кролика.

Никитюк: Кто вы по восточному календарю? Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, для которого позировала с черным кроликом на руках, присев в поле с цветами.

"Доброе утро. Кто вы по восточному календарю? Я кролик", – написала она.

На снимке телеведущая запечатлена в черном топе на тонких бретелях и белом комбинезоне.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.