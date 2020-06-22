"Я на дискотеке". Никитюк показала, как выглядела в 17 лет

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, на котором запечалена в возрасте 17 лет.
"И такое было. (...) На дворе 2005-й, мне 17... Я на дискотеке. На фото я с DJ Назик. Он мне тогда очень нравился. А его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото). Надеюсь, что Лида и DJ живут счастливо, у них трое детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ", – написала она.
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І таке було * До 15-річчя Rozetka пропоную згадати тои * самии * 2005 рік. Викладаи * те своє фото з хештегом #2005rozetka та діліться спогадами і зізнаннями. На дворі 2005й мені 17 ... я на дискотеці * на фото я з DJ Назіком.. він мені тоді дуже нра * А його бивша сверлить мене поглядом(видно на фото) * Сподіваюсь шо Ліда і DJ живуть щасливо, в них 3-є дітей і вони тепер обоє сверлять поглядом мене по ТВ * @rozetkaua
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.