"Я на дискотеке". Никитюк показала, как выглядела в 17 лет

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась снимком 2005 года.

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, на котором запечалена в возрасте 17 лет.

"И такое было. (...) На дворе 2005-й, мне 17... Я на дискотеке. На фото я с DJ Назик. Он мне тогда очень нравился. А его бывшая сверлит меня взглядом (видно на фото). Надеюсь, что Лида и DJ живут счастливо, у них трое детей и они теперь оба сверлят взглядом меня по ТВ", – написала она.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.