Хореограф Ежов рассказал, как из-за цвета кожи ему отказали в зачислении в Отдельный президентский полк

По словам участника проекта "Танцы со звездами", хореографа Максима Ежова, он планировал стать военнослужащим.

Участник проекта "Танцы со звездами", хореограф Максим Ежов получил отказ, когда подал документы на зачисление в Отдельный президентский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого. Об этом он рассказал в эфире передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

Причиной отказа стала его внешность, подчеркнул Ежов.

"Мне сказали: "Как "черный" человек может служить в президентском полку? Как?" – поделился воспоминаниями Ежов, отвечая на вопрос ведущей передачи Кати Осадчей, сталкивался ли он в Украине с проявлениями расизма.

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Видео: Світське життя / YouTube

23-летний Максим Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник харьковского лицея полиции при ХНУВД (Харьковском национальном университете внутренних дел).

В настоящее время он снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов и занимается хореографией. В проекте "Танцы со звездами" Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк.