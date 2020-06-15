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16 июня, 2020
 
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Хореограф Ежов рассказал, как из-за цвета кожи ему отказали в зачислении в Отдельный президентский полк

По словам участника проекта "Танцы со звездами", хореографа Максима Ежова, он планировал стать военнослужащим.

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Ежов выпускник харьковского лицея полиции при ХНУВД
Ежов – выпускник харьковского лицея полиции при ХНУВД
Фото: ezhov_maksim_ / Instagram

Участник проекта "Танцы со звездами", хореограф Максим Ежов получил отказ, когда подал документы на зачисление в Отдельный президентский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого. Об этом он рассказал в эфире передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1". 

Причиной отказа стала его внешность, подчеркнул Ежов.

"Мне сказали: "Как "черный" человек может служить в президентском полку? Как?" – поделился воспоминаниями Ежов, отвечая на вопрос ведущей передачи Кати Осадчей, сталкивался ли он в Украине с проявлениями расизма. 

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

23-летний Максим Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается. 

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник харьковского лицея полиции при ХНУВД (Харьковском национальном университете внутренних дел). 

В настоящее время он снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов и занимается хореографией. В проекте "Танцы со звездами" Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк.

Теги: Украина, Харьков, расизм, Леся Никитюк, Максим Ежов
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