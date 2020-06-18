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18 июня, 2020
 
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"Сочная, как чебурек на вокзале". Никитюк показала себя и коллегу в купальниках

Украинская телеведущая Леся Никитюк предложила сравнить ее снимок в купальнике с аналогичной фотографией телеведущего Игоря Новинчука.

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Никитюк: Вечный вопрос: один или два?
Никитюк: Вечный вопрос: один или два?
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram подборку из двух снимков, на одном из которых она запечатлена в купальнике, а на втором – в таком же образе ее коллега по шоу "Le Маршрутка" Игорь Новинчук.

"Вечный вопрос: один или два?" – написала она.

"Вторая фотография сочная, как чебурек на вокзале", – отметила gre_elizabeth.

"Бедный купальник. Вот это Леся рассмешила", – прокомментировала galja_macievska.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Теги: купальник, телеведущая, шоу, Леся Никитюк
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