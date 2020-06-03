Никитюк призналась, что голодает

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о своей системе питания.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в белом топе с глубоким декольте.

"Интервальное голодание 16/8. Коротко. Я перейшла в режим 14 на 10. На базаре появилась черешня", – написала она.

"Красота по-украински", – написал astafievua.

"Тигрица", – прокомментировала _yanusha._.

Интервальное голодание – это система питания, которая предусматривает чередование приемов пищи и полного отказов от нее в определенное время.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".



В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.