Никитюк перед камерой приготовила "Оливье"

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram видео, в котором подбрасывает колбасу, прежде чем порезать ее в салат "Оливье".
"Оливье" от Леси Нусретовны. Счастливого Нового года 2020!" – написала она.
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Олів’є від Лесі Нусретівни * Оливье от Леси Нусретовны * Happy New Year 2020 *
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.