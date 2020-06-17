"Эрекция у тигров обеспечена". Никитюк стала почетным послом защиты рыси в Украине

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила в Instagram, что присоединилась к программе Всемирного фонда природы (WWF).
"На днях я стала почетным послом защиты рыси в Украине. Не надо аплодировать, лучше прочитайте эту важную информацию! В Украине, по последним подсчетам, насчитывается 563 рыси. Большинство из них – в Карпатах – 435 особей, остальные на Полесье. Сейчас рысь находится на грани вымирания и существует угроза того, что уже наши дети увидят это животное только в энциклопедиях или в музеях в качестве чучела. Главная проблема – браконьерство. Обычно это состоятельные лица, желающие получить животное в виде трофея. Слава богу, есть нормальные люди, которые делают все возможное, чтобы спасти этих красивых животных", – написала она.
Никитюк выставила на продажу свой браслет со стартовой ценой в 1 тыс. грн.
Для фото Никитюк позировала в образе рыси, с соответствующим макияжем.
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#врятуємоРись Днями я стала Почесним амбасадором захисту Рисі в Украі * ні * не нада хлопать, краще прочитаи * те цю важливу інформацію! 1. Для початку, Рись в Украі * ні є * За останніми підрахунками налічується 563 рисі. Більшість з них трапляється у Карпатах - 435 особин, про це ми розкажем у новому сезоні ЛеМаршрутка, решта на Поліссі. 2. Зараз рись знаходиться на межі вимирання та існує загроза того, що вже наші діти побачать цю тварину лише в енциклопедіях або в музеях в якості опудала * 3.Головна проблема-Браконьєрство * Як правило це заможні особи, які хочуть отримати тварину як трофеи * Слава Богу є нормальні люди які роблять все можливе аби врятувати цих красивих тварин * ТМ Моршинська разом з фондом WWF @wwf_ukraine реалізували програму «Врятуємо рись». Я долучаюся і готова продати свіи * браслет амбасадора прямо зараз!!! І так поі * хали «Купи браслет- врятуи * Рись» Аукціон в коментах, старт 1000 грн * P.S. Відправити донати може кожен. Даваи * те не залишатись баи * дужими до цієі * проблеми. Makeup @the_artist_ka Dress @dresstoimpress_wear
"Эрекция у тигров обеспечена", – написал penchev2020.
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.