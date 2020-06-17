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17 июня, 2020
 
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"Эрекция у тигров обеспечена". Никитюк стала почетным послом защиты рыси в Украине

Украинская телеведущая Леся Никитюк позировала в образе рыси для инициативы Всемирного фонда природы.

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Никитюк: Сейчас рысь находится на грани вымирания и существует угроза того, что уже наши дети увидят это животное только в энциклопедиях или в музеях в качестве чучела
Никитюк: Сейчас рысь находится на грани вымирания и существует угроза того, что уже наши дети увидят это животное только в энциклопедиях или в музеях в качестве чучела
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила в Instagram, что присоединилась к программе Всемирного фонда природы (WWF).

"На днях я стала почетным послом защиты рыси в Украине. Не надо аплодировать, лучше прочитайте эту важную информацию! В Украине, по последним подсчетам, насчитывается 563 рыси. Большинство из них – в Карпатах – 435 особей, остальные на Полесье. Сейчас рысь находится на грани вымирания и существует угроза того, что уже наши дети увидят это животное только в энциклопедиях или в музеях в качестве чучела. Главная проблема – браконьерство. Обычно это состоятельные лица, желающие получить животное в виде трофея. Слава богу, есть нормальные люди, которые делают все возможное, чтобы спасти этих красивых животных", – написала она.

Никитюк выставила на продажу свой браслет со стартовой ценой в 1 тыс. грн.

Для фото Никитюк позировала в образе рыси, с соответствующим макияжем.

"Эрекция у тигров обеспечена", – написал penchev2020.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Теги: Украина, животные, Карпаты, аукцион, угрозы, браконьерство, телеведущая, Леся Никитюк, вымирание, природа, рысь
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