"Эрекция у тигров обеспечена". Никитюк стала почетным послом защиты рыси в Украине

Украинская телеведущая Леся Никитюк позировала в образе рыси для инициативы Всемирного фонда природы.

Никитюк: Сейчас рысь находится на грани вымирания и существует угроза того, что уже наши дети увидят это животное только в энциклопедиях или в музеях в качестве чучела Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила в Instagram, что присоединилась к программе Всемирного фонда природы (WWF).

"На днях я стала почетным послом защиты рыси в Украине. Не надо аплодировать, лучше прочитайте эту важную информацию! В Украине, по последним подсчетам, насчитывается 563 рыси. Большинство из них – в Карпатах – 435 особей, остальные на Полесье. Сейчас рысь находится на грани вымирания и существует угроза того, что уже наши дети увидят это животное только в энциклопедиях или в музеях в качестве чучела. Главная проблема – браконьерство. Обычно это состоятельные лица, желающие получить животное в виде трофея. Слава богу, есть нормальные люди, которые делают все возможное, чтобы спасти этих красивых животных", – написала она.

Никитюк выставила на продажу свой браслет со стартовой ценой в 1 тыс. грн.

Для фото Никитюк позировала в образе рыси, с соответствующим макияжем.

"Эрекция у тигров обеспечена", – написал penchev2020.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.