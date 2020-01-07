Никитюк показала варианты доедания новогодних блюд

Украинская телеведущая Леся Никитюк сфотографировалась за поеданием блюда.

Никитюк: А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram коллажи, на которых запечатлена за едой.

"А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найди себя на фото 1, 2, 3, 4", – написала она.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.