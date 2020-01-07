Никитюк показала варианты доедания новогодних блюд

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram коллажи, на которых запечатлена за едой.
"А как вы доедаете остатки новогодней роскоши? Найди себя на фото 1, 2, 3, 4", – написала она.
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А как вы доедаете остатки новогодней роскоши * Найди себя на фото 1,2,3,4 * #леся #жрица
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.