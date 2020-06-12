"Когда окно питания закроется через пять минут". Никитюк станцевала перед холодильником

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой открытый холодильник.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram ролик, в котором станцевала на кухне перед отскрытым холодильником. Ведущая на видео запечатлена в белой футболке и джинсовых шортах.

"Когда окно питания закроется через пять минут", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #інтервальнадієта Когда окно питания закроется через 5 минут * Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 11 Июн 2020 в 9:37 PDT

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.