"Когда окно питания закроется через пять минут". Никитюк станцевала перед холодильником

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram ролик, в котором станцевала на кухне перед отскрытым холодильником. Ведущая на видео запечатлена в белой футболке и джинсовых шортах.
"Когда окно питания закроется через пять минут", – написала она.
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#інтервальнадієта Когда окно питания закроется через 5 минут *
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.