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13 июня, 2020
 
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"Когда окно питания закроется через пять минут". Никитюк станцевала перед холодильником

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой открытый холодильник.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никитюк сняла видео на кухне
Никитюк сняла видео на кухне
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram ролик, в котором станцевала на кухне перед отскрытым холодильником. Ведущая на видео запечатлена в белой футболке и джинсовых шортах.

"Когда окно питания закроется через пять минут", – написала она.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, танец
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