"Не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом". Никитюк показала исцарапанные ноги, после того как ее засосало болото

Украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что чуть было не утонула в болоте.

Никитюк: В момент, когда меня затягивало болото, я вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала в Stories Instagram, что чуть не утонула в болоте в Черниговской области на съемках тревел-шоу "Le Маршрутка".

"В момент, когда меня затягивало болото, я вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом. Хорошо, что рядом был "поводырь", который знает болото как своих пять пальцев. Он смог меня вытащить. Да и интервальное голодание пошло на пользу – недолго меня тянули", – отметила она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Леся Никитюк кроме проекта "Le Маршрутка" ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.