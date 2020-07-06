"Леся, вы с ума сошли? Капец!", "Тянет на звание "Заслуженный артист". В Instagram обсуждают песню Никитюк о справляющей нужду собаке

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась исполнением песни о собаке.

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram видео, на котором запечатлена во время исполнения песни о естественных нуждах собаки.

"Собака пісяла, собака какала, собака сіла і заплакала", – спела она в три голоса с еще двумя девушками.

"Трио "А ми удвох", – говорится в подписи к ролику.

"Леся, это тянет на звание "Заслуженный артист Украины"! Ну а почему нет? Потапу дали..." – написала dar.sh.7127.

"Леся, вы с ума сошли? Капец!" – прокомментировал kravchenkovl.

"Песня о Рафике, когда Леся поехала в турне, а он один дома", – написал _alexander_tramp.

Пес Рафик – это питомец Никитюк.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.