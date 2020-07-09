"Как девочка совсем". Никитюк засветила тело в нижнем белье

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала результат стойки в планке.

Никитюк о планке: Я не скажу, что она особо помогает, если жрать жареное, много сладкого и мучного! Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в изумрудном нижнем белье. Она заявила, что каждый день стоит в планке и фигура от этого становится рельефнее.

"Я не скажу, что она особо помогает, если жрать жареное, много сладкого и мучного! Но на фото №2 хоть какой-то рельеф появился. Я не про живот. Короче, если у вас нет времени на планку каждый день, напишите в комментах слово "пресс". Может, хоть парень появится с нормальным прессом в кармане", – написала она.

"Как девочка совсем", – написала polina_kurashova.

"Какая секси-бамбина", – отметила liya_li__.

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она ведущая тревел-шоу "Le Маршрутка" ("Новый канал"). Также она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

В 2012 году Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", которая в Украине выходила на телеканале "Интер". Она вела ее вместе с Региной Тодоренко. В 2015 году Никитюк завершила сотрудничество с этим телепроектом.

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.