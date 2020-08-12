alyona alyona о Беларуси: У них есть силы свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona на своей странице в Instagram разместила пост в поддержку белорусской оппозиции.
"Свобода! Сейчас 2020 год, я живу в своей стране и чувствую себя свободной. Но! Я помню, какой ценой нам это далось и какие потери мы понесли. Поэтому именно сейчас эта свобода очень ценна. Я всем сердцем искренне сопереживаю народу Беларуси, где происходит нечто похожее на то, что пережили мы. И я сильно верю в молодежь, в людей, в то, что народ так же един, как и мы. У всех у них есть силы достичь своих целей и свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!" – написала она.
Певица опубликовала собственное фото в национальном костюме и кадры, сделанные во время Революции достоинства в Украине в 2014 году.
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СВОБОДА! * Зараз 2020 рік, я живу в своі * и * краі * ні і почуваюся вільною. АЛЕ! Я пам‘ятаю, якою ціною нам це далося і які втрати ми понесли. Тому саме зараз ця свобода є дуже цінною. * Я всім серцем щиро співпереживаю народу Білорусі, де зараз відбувається щось схоже на те, що пережили ми. І я сильно вірю в молодь, в людеи * , в те, що цеи * народ так само єдинии * як і ми. Всі вони мають сили досягти своі * х цілеи * і звергнути владу, яка просто не дає дихати вільно! #freebelarus #жывебеларусь * Знаи * те, Украі * на разом з вами * * * Photo: @maxbutchenko * FREEDOM It's year 2020 now, I live in my country and feel free. BUT! I remember at what cost we've received it and what losses we've suffered. That is why this freedom is so valuable exactly nowadays. * With all my heart I empathize the people of Belarus, where now is happening something like we went through. I truly believe in young generation, in people, and that these people are as unite as we are. All of them have powers to reach their purposes and to dethrone the government, which doesn't let people feel free! * You have to know, Ukraine is together with you *
В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.
ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.
После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.
Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.
В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.
США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.
11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Власти Беларуси вывезли ее из страны.