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12 августа, 2020
 
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alyona alyona о Беларуси: У них есть силы свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona сравнила ситуацию в Беларуси с Революцией достоинства в Украине.

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alyona alyona: Свобода! Сейчас 2020 год, я живу в своей стране и чувствую себя свободной. Но! Я помню, какой ценой нам это далось и какие потери мы понесли
alyona alyona: Свобода! Сейчас 2020 год, я живу в своей стране и чувствую себя свободной. Но! Я помню, какой ценой нам это далось и какие потери мы понесли
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona на своей странице в Instagram разместила пост в поддержку белорусской оппозиции. 

"Свобода! Сейчас 2020 год, я живу в своей стране и чувствую себя свободной. Но! Я помню, какой ценой нам это далось и какие потери мы понесли. Поэтому именно сейчас эта свобода очень ценна. Я всем сердцем искренне сопереживаю народу Беларуси, где происходит нечто похожее на то, что пережили мы. И я сильно верю в молодежь, в людей, в то, что народ так же един, как и мы. У всех у них есть силы достичь своих целей и свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!" – написала она. 

Певица опубликовала собственное фото в национальном костюме и кадры, сделанные во время Революции достоинства в Украине в 2014 году.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным подсчетам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Власти Беларуси вывезли ее из страны.

Теги: Украина, Беларусь, выборы, революция, беспорядки, голосование, власть, alyona alyona
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