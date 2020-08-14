"Прошу мэров всех городов выступить организаторами мирных массовых собраний". Тихановская записала новое видеообращение

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что белорусы больше никогда не захотят жить с прежней властью.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала мэров белорусских городов выступить организаторами мирных массовых собраний. Видеообращение Тихановской 14 августа было опубликовано на канале "Страна для жизни" в YouTube.

"Нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение – копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. А в Новой Боровой – 90%. Белорусы больше никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу большинство не верит. Мы всегда говорили о том, что защищать наш выбор нужно только законными, ненасильственными способами. А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное", – отметила Тихановская.

Она поблагодарила сотрудников всех предприятий страны, которые начали забастовку.

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15-го и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. На улицах наших городов появляются новые мирные акции – "цепи солидарности" женщин с цветами. Абсолютно не воинственные. Они показывают всему миру, что мы, белорусы, – открытые, честные люди и мы против насилия. Я благодарю сотрудников, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан. Я хочу поблагодарить тех, кто уже не побоялся и объявил забастовку. Спасибо работникам БМЗ, [Минского] электротехнического завода, МАЗ, IT-компаниям из ПВТ и другим коллективам, кто присоединился", – сказала Тихановская.

ВИДЕО

Видео: Страна для жизни / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс., 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.